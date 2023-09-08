Церемонию вручения "Оскара" перенесли на 9 января 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ситуация связана с забастовками в Голливуде, пишет Vanity Fair. 14-я церемония вручения должна была пройти 9 ноября. Награду присуждают за выдающиеся заслуги в кинематографе. Предполагается, что "Оскар" могут получить актриса Анджела Бассетт, киномонтажер Кэрол Литтлтон, режиссеры Мишель Сэттер и Мел Брукс. Митинги актеров начались в июле, сценаристы бастуют с начала мая.

Протесты практически остановили производство в киноиндустрии. Актеры и сценаристы требуют улучшения условий труда, повышения зарплат, защиты профессиональных и интеллектуальных прав.