Снуп Догг рассказал о главном страхе

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг (Snoop Dogg) рассказал о своем главном страхе в жизни. Его слова цитирует Complex, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист поведал, что очень боится лошадей и не знает, откуда появился этот страх. "Я серьезно. Вы никогда не увидите меня на сцене с лошадью, а я снимался и со страусами, игуанами и прочей живностью", - поделился рэпер.

Собеседница музыканта предположила, что Снуп Догг мог упасть с лошади в прошлой жизни, на что артист ответил: "Думаю, я был Всадником без головы или каким-нибудь другим наездником".

Снуп Догг также поведал, что у его бывшей супруги Шанте Бродус была лошадь и он старался держаться от нее подальше.