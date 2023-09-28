https://news.day.az/showbiz/1601856.html Канье Уэст решил выпустить новый альбом без предупреждения
Канье Уэст решил выпустить новый альбом без предупреждения
Американский рэпер Канье Уэст может выпустить новый альбом без предупреждения. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкие к артисту источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сообщается, что Уэст усердно работает над своим следующим альбомом. Релиз работы может состояться в ближайшее время.
Еще в начале августа появилась информация, что новый альбом хип-хоп исполнителя выйдет этой осенью. Предполагалось, что он будет представлять собой смесь The College Dropout (2004) и The Life Of Pablo (2016). В трек-лист могут попасть не вышедшие ранее композиции.
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