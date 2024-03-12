Слэш и Райан Гослинг вместе исполнили песню про Кена

Райан Гослинг потряс зал эпическим выступлением на церемонии вручения "Оскара", исполнив песню "Я просто Кен", пригласив особых гостей: своих партнеров по фильму "Барби". И особого гостя: Слэша из легендарной хард-рок-группы Guns N' Roses.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет People.

43-летний актер вышел на сцену, одетый в ярко-розовый костюм и черную ковбойскую шляпу, начал исполнение номинированной на "Оскар" песни "I'm Just Ken" прямо из зала, где его коллега по фильму "Барби" Марго Робби не смогла сдержать смех, когда он пел прямо ей.

На сцене к нему присоединился Марк Ронсон и группа мужчин, одетых в костюмы и ковбойские шляпы, в том числе его товарищи Кенс Скотт Эванс, Симу Лю, Кингсли Бен-Адир и Нкути Гатва.

В финале к нему присоединились Слэш и Вольфганг Ван Хален, чтобы завершить эпическое представление. А также Гослинг спел вместе со своими коллегами по фильму "Барби" - Америкой Феррерой и режиссером Гретой Гервиг.

Весь номер был оформлен в стиле культового выступления Мэрилин Монро "Лучшие друзья девушки - это бриллианты" из картины "Джентльмены предпочитают блондинок".

"Я просто Кен", написанная Ронсоном и Эндрю Вяттом, была одной из двух песен из фильма "Барби", номинированных на "Оскар", статуэтку получила Билли Айлиш и ее брат Финнеас за композицию "Для чего я был создан?". И это был единственный "Оскар", полученный "Барби".

Сам Райан Гослинг был номинирован за роль актера второго плана, но награду не получил. Это была уже его третья номинация на "Оскар".

Статуэтку за роль в фильме "Оппенгеймер" получил Роберт Дауни-младший. Это была его третья номинация на "Оскар". Ранее его номинировали за роли в фильмах "Чаплин" и "Солдаты неудачи".

Напомним, "I'm Just Ken" получила награду за лучшую оригинальную песню на церемонии Critics Choice Awards в этом году, вызвав растерянное выражение лица Гослинга, которое стало вирусным в социальных сетях. Во время благодарственной речи Ронсон и Вятт похвалили актера за его "бесподобную игру".

96-я церемония вручения премии "Оскар" прошла минувшей ночью в театре "Долби" в Голливуде, штат Калифорния. Ведущим стал Джимми Киммел. А самое большее количество статуэток получила драма "Оппенгеймер".