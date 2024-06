Дженнифер Лопес отменила тур, чтобы провести время с семьей

Певица Дженнифер Лопес отменила гастрольный тур по Северной Америке, который был запланирован на лето 2024 года. Об этом сообщил CBS News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмену выступлений артистка объяснила желанием "провести время с семьей".

"Я полностью раздавлена тем, что подвела вас. Пожалуйста, знайте, что я бы не стала этого делать, если бы не чувствовала в этом острой необходимости", - приводится в материале фрагмент сообщения исполнительницы к своим поклонникам.

Дженнифер Лопес должна была отправиться в турне 26 июня. Серия концертов предполагалась в рамках продвижения нового альбома певицы "This is Me... Now", который вышел в феврале. В частности, Лопес должна была выступить в Майами, Лос-Анджелесе, Торонто, Нью-Йорке и Хьюстоне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!