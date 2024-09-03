Приквел "Рокки" в разработке

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне сообщил, что написал несколько страниц сценария приквела к франшизе "Рокки".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил в британском подкасте Inspire Me ("Вдохнови меня").

"Приквел к "Рокки" очень близок и дорог моему сердцу. Я написал несколько страниц, и сценарий вырисовывается сам собой", - рассказал Сталлоне в подкасте, тизер которого опубликован на его официальной странице. По словам актера, главному герою франшизы боксеру Рокки Бальбоа в приквеле будет 17 лет, а его будущей жене Эдриан - 15. Вместе с другом Рокки Поли герои переедут в новый район. Рокки будет "плохим парнем", а сама история будет напоминать мультфильм "Леди и Бродяга" студии Disney, но с "реальными людьми". Других подробностей в рамках тизера не приводится, полная версия подкаста будет опубликована позже.

Как отмечает портал Gamesradar, исполнившему роль Рокки Сталлоне было 29 лет на момент выхода первого фильма в 1976 году, то есть действие приквела будет происходить примерно за 10 лет до событий оригинала. А сравнение с "Леди и Бродягой" указывает на то, что в "центре фильма будут отношения между Рокки и Эдриан".

Рокки Бальбоа - центральный герой одноименной франшизы. Он боксер-самоучка, который преодолевает препятствия, чтобы стать профессиональным спортсменом и добиться успеха. Эдриан - младшая сестра его друга Поли, которая впоследствии станет женой Рокки. Франшиза "Рокки" включает в себя шесть фильмов о боксере, в которых Сталлоне сыграл главную роль и выступил в качестве сценариста. Сталлоне также срежиссировал четыре фильма о Рокки. Кроме того, франшиза включает в себя три фильма о боксере Адонисе Криде, сыне умершего соперника и друга Рокки.

Первый, третий и седьмой фильмы франшизы получили номинации на премию "Оскар". Сам Сталлоне номинировался на "Оскар" за роль Рокки Бальбоа в первой и седьмой картинах франшизы.

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