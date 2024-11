Тейлор Свифт получила четыре награды

В минувшее воскресенье в Манчестере прошла грандиозная церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards, передает Day.Az.

Триумфатором вечера стала Тейлор Свифт, получившая сразу четыре награды и установившая исторический рекорд, став первой исполнительницей, которой удалось трижды завоевать звание лучшего артиста за 30-летнюю историю премии.

Певица была удостоена наград в номинациях "Лучший исполнитель", "Лучший американский артист", "Лучший клип" (за видео Fortnight совместно с Post Malone) и "Лучшее концертное выступление". Тейлор Свифт не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в США, готовясь к возобновлению своего масштабного турне. Однако она передала трогательный видеопривет, в котором поблагодарила поклонников и организаторов за признание.

Одним из самых эмоциональных моментов церемонии стало посвящение ушедшему из жизни в октябре участнику группы One Direction Лиаму Пейну. Ведущая MTV EMA, британская певица Рита Ора, с трудом сдерживая слезы, назвала Пейна "одним из самых добрых людей, которых она знала". Исполнители работали в 2018 году над совместным хитом For You.

Зрителям показали короткий видеоролик с фотографиями Лиама Пейна и фрагментом песни Night Changes группы One Direction.

Среди других победителей MTV Europe Music Awards 2023 - певицы Raye, Сабрина Карпентер, Tyla, музыкант Кельвин Харрис, рэпер Эминем. Кроме того, Лиам Галлахер был признан лучшим рок-музыкантом, рэпер Баста Раймс получил награду "Глобальная икона", а электронный дуэт Pet Shop Boys был удостоен звания "Поп-пионеры".