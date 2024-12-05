Эмили Ратаковски впервые за долгое время показала фото с 3-летним сыном
Модель Эмили Ратаковски впервые за долгое время опубликовала фото с сыном Сильвестром. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эмили Ратаковски показала, как проводит время с сыном в путешествии. Сильвестр позировал в джинсах и футболке и обнимал мать за лицо.
"Еще одна идеальная поездка", - написала Ратаковски.
В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.
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