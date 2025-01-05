Ники Минаж обвинили в избиении помощника

Бывший помощник рэперши Ники Минаж Брэндон Джован Гарретт подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против исполнительницы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Variety.

Гарретт обвинил Минаж в нападении, побоях и "намеренном причинении душевных страданий". Он требует от исполнительницы возмещения ущерба.

В иске экс-работник вспомнил о том, как рэперша собрала всю команду в гримерке год назад во время тура Pink Friday 2, чтобы высказать свое недовольство.

Во время беседы выяснилось, что Гарретт попросил одного из коллег забрать медицинские рецепты Минаж, поскольку сам был занят на гастролях с артисткой.

Эта новость вывела рэпершу из себя: она "гневно закричала" на Гарретта, начала угрожать и ударила помощника по лицу рукой. Также, заявил помощник, охрана артистки ударила его по правому запястью.

После случившегося, говорится в иске, Гарретт заперся в туалете, где пробыл несколько часов. Команда Минаж также отказалась впустить помощника в автобус, который возвращался на базу тура в Чикаго.