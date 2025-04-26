В СМИ появились слухи о помолвке Джиджи Хадид и Брэдли Купера

Модель Джиджи Хадид спровоцировала слухи о помолвке с актером Брэдли Купером.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Манекенщицу запечатлели вместе с возлюбленным во время празднования ее дня рождения. Известно, что праздник состоялся в отеле Le Chalet в Нью-Йорке. Так, 30-летняя Хадид предстала перед камерами в кожаных брюках и облегающем топе. При этом ее образ дополняли золотые массивные серьги и колье. 50-летний Купер, в свою очередь, выбрал вельветовый спортивный костюм и кожаный бомбер.

Во время съемки журналисты заметили, что на безымянном пальце модели присутствовало золотое кольцо. Ранее журнал People со ссылкой на анонимный источник отмечал, что знаменитости серьезно настроены по отношению друг к другу.

Позже сама Хадид высказалась о романе с актером. Она назвала их отношения романтичными и счастливыми, поскольку они оба знают, что хотят от жизни.