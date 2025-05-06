Николас Кейдж чудом спасся от смерти

Голливудский актёр Николас Кейдж оказался на грани гибели во время съёмок психологического триллера The Surfer.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly, поделившись деталями опасного инцидента.

По словам Кейджа, во время работы над фильмом съёмочная группа столкнулась с рядом трудностей: погодные условия резко ухудшились, были получены предупреждения о появлении акул. Актёр попытался выйти на серфинг, однако сильные волны несколько раз сбивали его в воду.

"В какой-то момент огромная волна отбросила меня в обратное течение. Я уцепился за страховочный трос - только это спасло мне жизнь. Я мог там погибнуть", - признался он. Артист добавил, что теперь, став отцом маленького ребёнка, всерьёз задумался, стоит ли продолжать участвовать в таких рискованных проектах.