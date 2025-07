Жених Селены Гомес раскрыл причину, по которой они с певицей отложили свадьбу

Музыкальный продюсер Бенни Бланко в подкасте Therapuss With Jake Shane заявил, что они с певицей Селеной Гомес отложили свадьбу. Его слова приводит издание Elle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бенни Бланко рассказал, что у него с возлюбленной совершенно нет времени для того, чтобы заняться организацией свадьбы. По словам музыкального продюсера, они с Селеной Гомес собираются распланировать торжество этим летом.

"Мы оба перегружены работой. Сначала мы обручились, потом снимали клипы для альбома, потом начались праздники, потом промо, потом Селена уехала на съемки сериала "Only Murders in the Building", потом мы виделись буквально неделю, потом снова промо, потом я начал писать новую книгу... В общем, времени совсем не было. Но мы очень рады и этим летом точно сядем и все обсудим", - поделился Бланко.

Музыкальный продюсер признался, что ему нравится проводить время с Селеной Гомес дома. Бланко рассказал, что они могут целый день смотреть что-то по телевизору и есть.

12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. Поп-исполнительница выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с кольцом, которое ей подарил бойфренд. Ювелирное изделие украшает массивный бриллиант в огранке "маркиз".