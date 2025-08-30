Кристи Тарлингтон вышла на публику с 21-летней дочерью

Супермодель 90-х Кристи Тарлингтон впервые за долгое время вышла на публику с 21-летней дочерью Грейс. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кристи Тарлингтон с дочерью стали гостьями премии DVF Awards в Венеции. Супермодель предпочла для выхода черное платье с коротким рукавом и и разрезом до бедра. Ее дочь появилась на публике в пестром бельевом платье с глубоким декольте.