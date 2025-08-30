https://news.day.az/showbiz/1777093.html Кристи Тарлингтон вышла на публику с 21-летней дочерью Супермодель 90-х Кристи Тарлингтон впервые за долгое время вышла на публику с 21-летней дочерью Грейс. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Кристи Тарлингтон с дочерью стали гостьями премии DVF Awards в Венеции. Супермодель предпочла для выхода черное платье с коротким рукавом и и разрезом до бедра.
