Джеймса МакЭвоя избили в Канаде

На голливудского актера Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, инцидент произошел 6 сентября. После международного кинофестиваля в Торонто МакЭвой отдыхал вместе со съемочной группой, когда к нему со спины подошел мужчина. Неизвестный был в состоянии алкогольного опьянения и ударил звезду.

Как отмечают источники People, МакЭвой попытался разрядить обстановку, пока другие отгоняли мужчину. В итоге неизвестного выпроводили из бара. МакЭвой остался в заведении и даже посмеялся над инцидентом с другими посетителями и персоналом.

Джеймс МакЭвой является номинантом "Золотого глобуса", а также победителем Каннского кинофестиваля и премии BAFTA. В его фильмографии более 70 ролей. Он снялся в таких проектах, как "Люди Икс", "Грязь", "Сплит", "...А в душе я танцую", "Искупление", "Джейн Остин", "Хроники Нарнии", "Дети Дюны", "Пенелопа", "Дэдпул 2".