Шейлин Вудли рассталась с возлюбленным

Актеры Шейлин Вудли и Лукас Браво расстались после шести месяцев романа. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения знаменитостей подтвердил слухи об их разрыве. При этом причина расставания пары не раскрывается. Шейлин Вудли и Лукас Браво удалили совместные фотографии в Instagram.

Впервые о романе знаменитостей стали говорить в конце марта, когда их заметили вместе в Париже. Пару сфотографировали держащимися за руки, обнимающимися и улыбающимися, когда они шли по одной из улиц. В апреле актеры рассекретили свои отношения, опубликовав фото в соцсетях. В августе инсайдер издания People сообщил, что роман стал для артистки "глотком свежего воздуха".