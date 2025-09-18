https://news.day.az/showbiz/1781303.html Белла Хадид об обострении болезни Лайма: «Постоянно пропадаю» Модель Белла Хадид показала последствия обострения болезни Лайма. Об этом она рассказала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 28-летняя супермодель опубликовала серию фото, сделанные под капельницами. "Простите, что постоянно пропадаю. Я люблю вас, ребята", - написала Хадид.
