Модель Белла Хадид показала последствия обострения болезни Лайма. Об этом она рассказала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

28-летняя супермодель опубликовала серию фото, сделанные под капельницами.

"Простите, что постоянно пропадаю. Я люблю вас, ребята", - написала Хадид.