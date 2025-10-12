Селена Гомес рассказала о желании стать матерью

Актриса Селена Гомес заявила, что хочет стать матерью. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Селена Гомес опубликовала кадры сериала "Волшебники из Вэйверли Плэйс", где ее героиня Алекс Руссо становится матерью.

"Надеюсь, однажды это буду и я", - написала Гомес.

27 сентября Селена Гомес и Бенни Бланко связали себя узами брака в поместье Sea Crest Nursery в Калифорнии. Невесту вел к алтарю ее дедушка по материнской линии Дэвид Корнетт. По словам инсайдера из окружения звезд, мать актрисы была сильно расстроена таким решением дочери. Однако вскоре Мэнди Тифи заявила, что эта информация не соответствует действительности.

12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. Поп-исполнительница выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с кольцом, которое ей подарил бойфренд. Ювелирное изделие украшает массивный бриллиант в огранке "маркиз".