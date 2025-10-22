Майли Сайрус снялась с кудрявыми короткими волосами для глянца

Певица Майли Сайрус снялась с кудрявыми короткими волосами.

Как передает Day.Az, фото опубликованы в Instagram.

32-летняя Майли Сайрус стала героиней нового выпуска французского журнала Vogue. На обложке певица предстала в парике с короткими кудрявыми волосами и макияжем с черной подводкой, тушью и нюдовой помадой. Поп-исполнительница позировала в черной короткой шубе, белой рубашке и молочной атласной юбке.

Фотосессия проходила в отеле Château Marmont в Лос-Анджелесе. Автором съемки выступил фотограф Марио Сорренти. 