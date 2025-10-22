https://news.day.az/showbiz/1789948.html Майли Сайрус снялась с кудрявыми короткими волосами для глянца Певица Майли Сайрус снялась с кудрявыми короткими волосами. Как передает Day.Az, фото опубликованы в Instagram. 32-летняя Майли Сайрус стала героиней нового выпуска французского журнала Vogue. На обложке певица предстала в парике с короткими кудрявыми волосами и макияжем с черной подводкой, тушью и нюдовой помадой.
