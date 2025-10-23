Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя

Британский актер Том Фелтон вновь сыграет роль Драко Малфоя из фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, 38-летний актер вернется к своему знаменитому образу в бродвейской постановке пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя", действие которой разворачивается через 19 лет после основных событий книг Джоан Роулинг и рассказывает о детях главных героев.

Это первый раз, когда Фелтон возвращается к роли своего известного персонажа после окончания съемок последнего фильма о Гарри Поттере в 2011 году. Кроме того, эта роль станет для актера дебютом на Бродвее.