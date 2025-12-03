Судмедэксперт раскрыл правду о детективных телесериалах

Пользователь Reddit с ником MammothLocation9375 рассказал о сценах из детективных сериалов, которые он считает неправдоподобными. По словам автора, он работает судмедэкспертом и специализируется на вскрытиях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Самое большое заблуждение заключается в том, что судебные патологоанатомы расследуют преступления быстро и в одиночку, как это показывают в сериалах "CSI: Место преступления" или "Кости". В реальности дела рассматриваются гораздо дольше, в них задействованы целые команды специалистов, а сама эта работа - крайне медленная и кропотливая", - написал автор.

Кроме того, технологические возможности лабораторий в сериалах зачастую преувеличиваются, как и скорость проведения тех или иных исследований. Другой неточностью автор назвал привычку режиссеров изображать морги темными и мрачными помещениями с недостаточным освещением.

"Мы работаем в очень освещенных помещениях, иногда от света даже болят глаза. Телевизионные морги совсем не похожи на настоящие. Настоящие прозекторские светлые, стерильные и оборудованные всем необходимым для безопасности, включая вытяжные столы и хорошую вентиляцию. Но да, мы используем отдельные ведерки для мозга, правда, они не такие эффектные, как в сериалах", - заключил автор.