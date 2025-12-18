Звезда «Крика» Самара Уивинг станет мамой

Актриса Самара Уивинг, дочь известного актера Хьюго Уивинга и звезда фильмов "Крик 6" и "Я иду искать", объявила о беременности. Радостным событием она поделилась с подписчиками в своем аккаунте в социальной сети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

33-летняя артистка показала кадры с округлившимся животом. Самара должна стать мамой уже в начале 2026 года. Несмотря на свое положение, Уивинг продолжает активно участвовать в промо-кампании своего нового фильма "Я иду искать 2: Вот и я".

В 2020 году актриса шестой части "Крика" вышла замуж за режиссера и сценариста Джимми Уордена. Церемония прошла практически в домашней обстановке из-за пандемии коронавируса.