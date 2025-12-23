Зои Кравиц спровоцировала слухи о помолвке с Гарри Стайлсом

Голливудская актриса Зои Кравиц спровоцировала слухи о помолвке с возлюбленным, певцом Гарри Стайлсом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Папарацци засняли Зои Кравиц во время прогулки с Гарри Стайлсом в Риме. Журналисты обратили внимание на массивное золотое кольцо на безымянном пальце актрисы и предложили, что певец сделал ей предложение руки и сердца. При этом похожее украшение артистка продемонстрировала в ноябре.

Издание Daily Mail обратилось за комментариями к представителям знаменитостей, но пока не получило ответа.