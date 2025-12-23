Брэдли Купер попросил руки Джиджи Хадид у ее матери

Голливудский актер Брэдли Купер попросил руки супермодели Джиджи Хадид у ее матери Иоланды. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Брэдли спросил у Иоланды, может ли он сделать предложение Джиджи. Он хочет, чтобы она знала, насколько серьезно он относится к ее дочери и как планирует создать с ней крепкую семью в Нью-Йорке", - заявил источник.

Собеседник таблоида добавил, что Брэдли Купер поделился своими планами со своей матерью Глорией Кампано. По словам инсайдера, они очень близки, и актер "держит ее в курсе всего". Сообщается, что Джиджи Хадид также сообщила своему отцу Мохамеду Хадиду о намерении выйти замуж.

Источник рассказал, что одна из причин, по которой актер и манекенщица хотят пожениться, - это их дети. Знаменитости хотят, чтобы их дочери росли вместе.

В сентябре 2020 года Джиджи Хадид родила дочь Кхай от бывшего участника группы One Direction Зейна Малика. Спустя год после рождения ребенка звезда подиумов и артист расстались. Причиной стало то, что мать Джиджи, Иоланда Хадид, обвинила певца в рукоприкладстве.

У Брэдли Купера есть дочь Лея от супермодели Ирины Шейк.