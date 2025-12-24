Жена миллиардера Безоса вышла на публику с сумкой за $50 тысяч

Жена миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, журналистка Лорен Санчес, вышла на публику с сумкой за $50 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото публикованы на сайте Page Six.

Папарацци засняли Лорен Санчес и Джеффа Безоса в Аспене. Журналистка вышла на публику в бордовом пальто от Christian Dior, созданном Джоном Гальяно для осенней коллекции 2000 года.

Телеведущая также надела черные брюки, ботиольны и шляпу. Знаменитость дополнила образ сумкой Hermès Kelly из крокодиловой кожи стоимостью, по информации журналистов, около $50 тысяч. 