Ариана Гранде в образе Кевина из «Один дома» снялась в скетче
Певица Ариана Гранде примерила образ Кевина из фильма "Один дома". Об этом сообщает Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ариана Гранде спародировав образ главного героя в самых известных стоп-кадрах. Певица примерила парик и надела зеленый свитер.
