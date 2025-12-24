https://news.day.az/showbiz/1804900.html

Ариана Гранде в образе Кевина из «Один дома» снялась в скетче

Певица Ариана Гранде примерила образ Кевина из фильма "Один дома". Об этом сообщает Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Ариана Гранде спародировав образ главного героя в самых известных стоп-кадрах. Певица примерила парик и надела зеленый свитер.