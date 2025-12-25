Британский певец Робби Уильямс исполнил желание 94-летней поклонницы Нормы, которая мечтала с ним пообщаться. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О желании пожилой женщины узнала дочь Уильямса, увидев ролик о ней в соцсетях. Девочка рассказала о Норме отцу, и тот сразу же принял решение связаться с работниками дома престарелых, чтобы устроить поклоннице сюрприз.

Робби позвонил женщине по видеосвязи, их разговор длился более 20 минут. Норма призналась, что певец был ее любимчиком еще со времен участия в поп-группе Take That. Уильямс поблагодарил поклонницу, поздравил с наступающим Рождеством и пообещал приехать к ней в следующем году, как только появится возможность. "Было бы здорово. Надеюсь, я еще буду жива", - пошутила в ответ Норма.