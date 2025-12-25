Умер актер из сериала «Друзья»

Умер Пэт Финн, американский актер, снявшийся в сериалах "Друзья" и "Бывает и хуже". Как сообщает газета New York Post, ему было 60 лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание уточняет, что причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. "С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна", - сообщил его представитель.

За свою карьеру Финн успел сняться во множестве фильмов, среди которых "Дела с идиотами" и "Где моя тачка, чувак?". В ситкоме "Друзья" он сыграл роль парня Моники доктора Роджера, появившись в двух эпизодах.