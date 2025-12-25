Возлюбленная Джейсона Стетхэма показала его редкое фото с детьми

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, опубликовала редкое фото с ним и детьми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.

Рози Хантингтон-Уайтли показала фото Стетхэма с детьми на рождественской ярмарке в Великобритании.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.