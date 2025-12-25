https://news.day.az/showbiz/1805132.html Карди Би снялась с редкой сумкой за $120 тысяч Рэперша Карди Би показала редкую сумку стоимостью около $120 тысяч. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Карди Би опубликовала в Instagram фото, на которых позировала в светлой длинной шубе, черном мини-платье, капроновых колготках и остроносых туфлях на каблуках.
Карди Би опубликовала в Instagram фото, на которых позировала в светлой длинной шубе, черном мини-платье, капроновых колготках и остроносых туфлях на каблуках. Рэперша также надела несколько колец с бриллиантами. Исполнительница завершила образ сумкой Hermès от дизайнера Жан-Поля Готье, стоимость которой около $120 тысяч. В этом образе знаменитость отправилась на свидание с возлюбленным Стефоном Диггсом.
