Джастин Бибер опубликовал семейный снимок из частного самолета - ФОТО
Певец Джастин Бибер показал своего сына Джека Блюза от модели и бизнесвумен Хейли Бибер.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, поп-исполнитель опубликовал фото в Instagram.
Годовалый Джек Блюз был запечатлен в вязаной шапочке Санты, красном свитере и серых брюках. Сын певца и модели стоял спиной к камере и смотрел на салон частного самолета.
Внутри джет был украшен миниатюрным снеговиком, декорациями в виде Санта-Клауса и зимнем букетом красно-зеленых цветов.
