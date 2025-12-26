Джастин Бибер опубликовал семейный снимок из частного самолета

Певец Джастин Бибер показал своего сына Джека Блюза от модели и бизнесвумен Хейли Бибер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, поп-исполнитель опубликовал фото в Instagram.

Годовалый Джек Блюз был запечатлен в вязаной шапочке Санты, красном свитере и серых брюках. Сын певца и модели стоял спиной к камере и смотрел на салон частного самолета.

Внутри джет был украшен миниатюрным снеговиком, декорациями в виде Санта-Клауса и зимнем букетом красно-зеленых цветов.