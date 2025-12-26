https://news.day.az/showbiz/1805384.html

Звезда «Постучись в мою дверь» отметила Рождество в Лондоне - ФОТО

Звезда "Постучись в мою дверь", актриса Ханде Эрчел, отметила Рождество в Лондоне. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram. Ханде Эрчел сняла видео, как идет по Лондону во время празднования Рождества. До этого Ханде Эрчел ответила на слухи о новом романе.