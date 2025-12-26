Звезду «Короля Льва» зарезал бойфренд

Зарезана американская актриса, звезда бродвейского мюзикла "Король Лев" Имани Смит. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на прокуратуру округа Мидлсекс, штат Нью-Джерси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

21 декабря после вызова экстренных служб полиция обнаружила актрису с ножевыми ранениями. Ее доставили в больницу, где была констатирована смерть 26-летней Смит.

По подозрению в убийстве был арестован 35-летний Джордан Д. Джексон-Смолл, которого близкие девушки называют ее бойфрендом.

"Смит и Джексон-Смолл знали друг друга до инцидента, таким образом, это не был случайный акт насилия", - прокомментировали эту информацию в полиции.

Джексон-Смоллу предъявили обвинение в убийстве первой степени, создании угрозы благополучию ребенка, незаконном хранении оружия.

Имани Смит играла Налу в мюзикле "Король Лев" на Бродвее в 2011-2012 годах.

У Смит остались 3-летний сын, родители Моник Рэнс-Хелпер и Роуни Хелпер, ее тетя и двое младших братьев и сестер.