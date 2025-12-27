https://news.day.az/showbiz/1805555.html Леди Гага вышла в свет с обесцвеченными бровями Американская певица Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) с новым имиджем пришла в Музей Грэмми в Лос-Анджелесе перед выступлением в канун Рождества. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие кадры появились в ее Instagram.
39-летняя исполнительница вышла в свет в корсетном платье Vettesse с пышными рукавами, асимметричной юбкой с турнюром и открытой спиной. Образ был дополнен черными высокими сапогами на каблуках.
Помимо этого, звезда распустила окрашенные в оттенок блонд волосы и обесцветила брови. Образ завершила помада персикового оттенка.
