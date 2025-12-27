Фильм Шамиля Алиева представлен в конкурсе XXIV Международного кинофестиваля в Дакке

Документальный полнометражный фильм Шамиля Алиева "Созидатели -2" (Yaradanlar) примет участие в конкурсе секции мирового кино XXIV Международного кинофестиваля в Дакке, который пройдет с 10 по 18 января 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend автор фильма.

Фильм посвящён жизни и творчеству выдающихся азербайджанских архитекторов Микаила Гусейнова и Садыга Дадашова. На фоне их творчества фильм рассказывает о серьёзном воздействии коммунистической идеологии на культурное наследие Азербайджана в XX веке. В ходе репрессий 1937 года было уничтожено большинство представителей интеллигенции и их родственников. Микаилу Гусейнову и Садыгу Дадашову пришлось прожить часть своей жизни в страхе и моральных страданиях. Лишь после того, как великий лидер Гейдар Алиев возглавил Азербайджан, интеллигенция была защищена от репрессий, что позволило ей продолжить своё творчество и созидание.

Фильм был произведён студией Salnamə и производственным центром Nurfilm в 2024 году. Режиссёр - Шамиль Алиев, сценарист - народный писатель Натиг Расулзаде, оператор - Руфат Сулейманов, композитор - Азер Аскеров, художник-постановщик - Лала Гусейнзаде, продюсеры - Назим Гусейнов и Шамиль Алиев.