Певица Ханна показала старшую дочь в костюме Снегурочки - ФОТО

Певица Ханна опубликовала видео с танцами дочери Адрианы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram. Ханна сняла дочь во время исполнения танцевального номера на новогоднем утреннике. Адриана позировала в костюме Снегурочке.