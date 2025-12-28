Певица Ханна показала старшую дочь в костюме Снегурочки

Певица Ханна опубликовала видео с танцами дочери Адрианы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.

Ханна сняла дочь во время исполнения танцевального номера на новогоднем утреннике. Адриана позировала в костюме Снегурочке.