Возлюбленный Тейлор Свифт объяснил, какой подарок выбрал для певицы

Возлюбленный Тейлор Свифт, спортсмен Трэвис Келси, объяснил, какой подарок выбрал для певицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Billboard.

Трэвис Келси признался, что купил для возлюбленной хлеборезку. Он выбрал подарок, поскольку артистка часто печет хлеб на закваске. Брат Трэвиса похвалил этот выбор, добавив, что такой презент имеет большое значение, "особенно для человека, у которого есть все".