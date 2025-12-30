https://news.day.az/showbiz/1806356.html Канье Уэста засняли с Бьянкой Цензори в Диснейленде - ФОТО Рэпер Канье Уэст вышел на публику с моделью Бьянкой Цензори и детьми. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail. Папарацци подловили Канье Уэста и Бьянки Цензори в Диснейленде 28 декабря. Супруги проводили время вместе с детьми рэпера: 10-летним Сейнтом, 6-летним Псалмом и 7-летней Чикаго.
Канье Уэста засняли с Бьянкой Цензори в Диснейленде - ФОТО
Рэпер Канье Уэст вышел на публику с моделью Бьянкой Цензори и детьми.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Супруги проводили время вместе с детьми рэпера: 10-летним Сейнтом, 6-летним Псалмом и 7-летней Чикаго.
Модель была запечатлена в черном боди с открытыми плечами и легинсах. Исполнитель предпочел бомбер, худи, брюки, солнцезащитные очки и маску.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре