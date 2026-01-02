Джейсон Стетхэм показал редкие фото с женой и детьми в Лондоне

Актер Джейсон Стетхэм опубликовал редкие фото с женой Рози Хантингтон-Уайтли и детьми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками он поделился в Instagram.

58-летний актер опубликовал черно-белые снимки с восьмилетним сыном Джеком и трехлетней дочерью Изабеллой.

Он также показал фото с женой Рози Хантингтон-Уайтли, сделанные на фоне особняка в Лондоне.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.