Виктория Бекхэм впервые после скандала одна вышла на публику Дизайнер Виктория Бекхэм впервые вышла на публику после скандала. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Vogue. Виктория Бекхэм появилась перед камерами одна в Париже. Дизайнер предпочла для выхода строгий голубой костюм, белый корсетный топ и туфли с острым мысом.
Виктория Бекхэм появилась перед камерами одна в Париже. Дизайнер предпочла для выхода строгий голубой костюм, белый корсетный топ и туфли с острым мысом. Образ дополнили солнцезащитные очки и сумка Birkin от Hermes.
