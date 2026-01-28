Виктория Бекхэм впервые после скандала одна вышла на публику

Дизайнер Виктория Бекхэм впервые вышла на публику после скандала.

Виктория Бекхэм появилась перед камерами одна в Париже. Дизайнер предпочла для выхода строгий голубой костюм, белый корсетный топ и туфли с острым мысом. Образ дополнили солнцезащитные очки и сумка Birkin от Hermes.