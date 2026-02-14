https://news.day.az/showbiz/1815564.html Брэд Питт вернется к своей культовой роли Американский актер Брэд Питт вернется к своей культовой роли. Об этом сообщило издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Он повторит оскароносную роль Клиффа Бута в новом фильме "Приключения Клиффа Бута" - продолжении картины Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", вышедшей в 2019 году.
Брэд Питт вернется к своей культовой роли
Американский актер Брэд Питт вернется к своей культовой роли. Об этом сообщило издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он повторит оскароносную роль Клиффа Бута в новом фильме "Приключения Клиффа Бута" - продолжении картины Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", вышедшей в 2019 году.
Стриминговый сервис Netflix показал тизер-трейлер фильма во время Super Bowl LX - решающего матча Национальной футбольной лиги США сезона 2025 года, который прошел 8 февраля 2026 года.
Официальный тизер еще не был опубликован в сети.
Режиссером спин-оффа стал Дэвид Финчер, а Квентин Тарантино написал его сценарий.
