Американский актер Брэд Питт вернется к своей культовой роли. Об этом сообщило издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он повторит оскароносную роль Клиффа Бута в новом фильме "Приключения Клиффа Бута" - продолжении картины Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", вышедшей в 2019 году.

Стриминговый сервис Netflix показал тизер-трейлер фильма во время Super Bowl LX - решающего матча Национальной футбольной лиги США сезона 2025 года, который прошел 8 февраля 2026 года.

Официальный тизер еще не был опубликован в сети.

Режиссером спин-оффа стал Дэвид Финчер, а Квентин Тарантино написал его сценарий.