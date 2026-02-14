Вдова Оззи Осборна решила воскресить музыканта

Вдова культового музыканта Оззи Осборна Шэрон ведет переговоры о возрождении фестиваля Ozzfest. Об этом сообщает портал RadarOnline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

73-летняя Шэрон обсуждала с организаторами мероприятия возможность использования голограммы Осборна для выступления на сцене. Последний раз фестиваль проводился в классическом формате в 2018 году, а в 2019 - в виде новогоднего шоу. Сама звезда уточнила, что хотела бы провести Ozzfest сразу на нескольких континентах.

"Они обсуждали возможность использования голограммы Оззи - те, кто знал музыканта, считают, что это будет трогательным моментом", - сообщил изданию инсайдер.