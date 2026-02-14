Линдси Лохан опубликовала редкие фото с мужем и сыном

Голливудская актриса Линдси Лохан опубликовала редкие фото с мужем и подросшим сыном. Звезда показала подписчикам в Instagram кадры, снятые во время их семейной поездки в Дубай, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: "Какая прекрасная семья", "Малыш подрос", "Маленький ангел", "Счастливая женщина", "Так счастлива за вас", "Чудесная семья, обожаю вас", "Наслаждайтесь своим счастьем".

Артистка замужем за финансистом Бадером Шаммасом. У пары начался роман в 2019 году. Через два года бизнесмен сделал предложение Лохан, на которое она ответила согласием, объявив о помолвке в соцсетях. А в 2022 году влюбленные поженились.

В марте 2023 года появились слухи о беременности актрисы, которые она позже подтвердила. Первенец пары родился 16 июля 2023 года. Супруги назвали мальчика арабским именем Луай, что в переводе означает "защитник". Лохан пока скрывает лицо своего сына. По признанию артистки, для нее нет ничего сокровеннее, чем ребенок, и она не готова показывать его общественности.