Бейонсе кардинально сменила имидж
Певица Бейонсе кардинально сменила имидж после ее неудачного сравнения с 14-летней дочерью. Снимками в новом образе она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
44-летняя певица позировала в желтом боди с глубоким декольте и зеленых облегающих брюках. Образ дополнили солнцезащитные очки, кожаный ремень, туфли на высоких каблуках, с острым мысом и зеленая сумка с деревянной ручкой. Волосы Бейонсе подстригла в боб-каре и перекрасилась в теплый блонд.
