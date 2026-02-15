https://news.day.az/showbiz/1816278.html Дочь Бекхэмов публично обратилась к брату на фоне скандала в семье Дочь дизайнера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма публично обратилась к брату Бруклину в Instagram на фоне семейной вражды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 14-летняя Харпер Бекхэм опубликовала фото, на котором была запечатлена с братьями. Она стояла в бассейне и обнимала Бруклина.
