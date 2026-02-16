Звезда сериала "Очень странные дела" вышла замуж

Звезда сериала "Очень странные дела" Майя Хоук вышла замуж. Ее избранником стал музыкант.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Церемония бракосочетания с Кристианом Хадсоном прошла 14 февраля в епископальной церкви Святого Георгия в Нью‑Йорке. Невеста предстала перед гостями в пышном белоснежном платье с меховой накидкой. Что касается жениха, Кристиан Ли Хадсон предпочел сдержанный элегантный стиль.

На празднике любви собрались родители Майи - Ума Турман и Итан Хоук и ее брат Левон Хоук.

Интересно, что коллеги из "Очень странных дел" тоже пришли на свадьбу. Среди гостей заметили Финна Вулфхарда, Джо Кири, Калеба Маклафлина, Гейтена Матараццо, Сэди Синк и Наталию Дайер. Компанию им составили актеры Сэм Нивола и Кэтрин Ньютон. Однако Милли Бобби Браун и Ноа Шнапп на свадьбе не появились.

Напомним, Майя и Кристиан дружили около четырех лет, прежде чем их связь переросла в роман. Впервые их увидели вместе в 2023 году, тогда папарацци запечатлели пару целующейся в Нью‑Йорке. Весной 2025 года они открыто появились на премьере бродвейской постановки John Proctor is the Villain, официально заявив о своих отношениях.