https://news.day.az/showbiz/1816432.html Дуа Липа показала редкие кадры с возлюбленным - ФОТО Британская поп-звезда Дуа Липа трогательно поздравила своего возлюбленного Каллума Тернера с днем рождения, опубликовав в социальных сетях романтичные снимки. Об этом передает Day.Az. Певица посвятила своему избраннику теплый пост в честь его 36-летия, подписав фото словами: "С днем рождения, мой единственный и неповторимый".
Дуа Липа показала редкие кадры с возлюбленным - ФОТО
Британская поп-звезда Дуа Липа трогательно поздравила своего возлюбленного Каллума Тернера с днем рождения, опубликовав в социальных сетях романтичные снимки.
Об этом передает Day.Az.
Певица посвятила своему избраннику теплый пост в честь его 36-летия, подписав фото словами: "С днем рождения, мой единственный и неповторимый".
Ранее Дуа Липа поддержала Каллума на премьере его нового фильма.
Напомним, что о романе Дуа Липы и Каллума Тернера заговорили в январе 2024 года. В мае певица подтвердила их отношения, опубликовав совместные фото, а в июне 2025 стало известно, что пара помолвлена.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре