Дуа Липа показала редкие кадры с возлюбленным

Британская поп-звезда Дуа Липа трогательно поздравила своего возлюбленного Каллума Тернера с днем рождения, опубликовав в социальных сетях романтичные снимки.

Об этом передает Day.Az.

Певица посвятила своему избраннику теплый пост в честь его 36-летия, подписав фото словами: "С днем рождения, мой единственный и неповторимый".

Ранее Дуа Липа поддержала Каллума на премьере его нового фильма.

Напомним, что о романе Дуа Липы и Каллума Тернера заговорили в январе 2024 года. В мае певица подтвердила их отношения, опубликовав совместные фото, а в июне 2025 стало известно, что пара помолвлена.