55-летняя Наоми Кэмпбелл кардинально сменила имидж

Супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл снялась с кардинально новым имиджем. Фото опубликовано в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

55-летняя Наоми Кэмпбелл стала героиней нового выпуска журнала Elle! На обложке супермодель предстала в парике с короткой стрижкой и объемной укладкой. Манекенщица позировала с макияжем с черной тушью и красным блеском для губ. Звезда подиумов была одета в черно-белую рубашку в полоску, желтый жакет и серьги Chanel.