Фанаты просят Селену Гомес подать на развод с Бенни Бланко

Селена Гомес заступилась за мужа в Сети. Все началось с того, что фанаты начали призывать ее к разводу с Бенни Бланко.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Поклонники Селены Гомес начали серьезную операцию по спасению актрисы из брака после эпизода из пилотного выпуска шоу "Друзья хранят секреты". Во время записи в доме соведущих Лил Дикки и его жены Кристин Баталакко Бенни закинул ноги на диван. Тогда фанаты и заприметили, что рэпер, как полагается гангстерам, судя по всему, не соблюдает гигиену.

В соцсетях фанаты Селены начали возмущаться. Пользователи делились скриншотами из выпуска и писали: "Селена, подписывай документы о разводе прямо сейчас", "Ноги Бенни Бланко выглядят так, будто он сбежал из Помпеи".

Однако Селена, похоже, вовсе не собирается следовать советам фанатов. После выхода подкаста она поделилась в блоге видео, которое подписала: "С каждым днем я влюбляюсь в тебя все сильнее, любовь моя".

Интересно, что это не первый раз, когда привычки Бенни Бланко вызывают бурную реакцию публики. Еще больше обсуждений вызвало его признание в ноябре 2024‑го. Тогда в интервью музыкант рассказал, что не принимает душ каждый день: "Некоторые из моих знакомых принимают душ по два‑три раза в день, но я считаю, что кожный жир не успевает восстановиться и стать более жирным".

Напомним, об отношениях Селены Гомес и Бенни Бланко стало известно в конце 2023 года. Позже выяснилось, что певица первая призналась в любви продюсеру. Уже в январе 2024-го пара появилась вместе на публике. Радостной новостью о помолвке певица поделилась 12 декабря 2024 года.

Примечательно, что знакомство Селены и Бенни началось еще в 2021 году, тогда они вместе работали над песней I Can't Get Enough. Кроме того, Бланко - давний друг Джастина Бибера, бывшего Селены.

Свадьба возлюбленных состоялась в Калифорнии 27 сентября. Несмотря на то, что торжество было камерным, на нем присутствовало много звездных гостей.