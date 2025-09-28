Селена Гомес показала первые фото со свадьбы с Бенни Бланко

Певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за возлюбленного, музыкального продюсера Бенни Бланко. Знаменитость опубликовала фото со свадьбы в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

27 сентября Селена Гомес и Бенни Бланко связали себя узами брака в поместье Sea Crest Nursery в Калифорнии. Невеста шла к алтарю в белом свадебном платье без рукавов с открытой спиной от Ralph Lauren. Жених предпочел белую рубашку и черный смокинг того же бренда. Певица несла в руках букет ландышей.

По информации издания Harper's Bazaar, на мероприятии присутствовали Тейлор Свифт, Мартин Шорт, Стив Мартин, Пэрис Хилтон, Эд Ширан и другие звезды.

12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. Поп-исполнительница выложила в Instagram фотографию с кольцом, которое ей подарил бойфренд. Ювелирное изделие украшает массивный бриллиант в огранке "маркиз". Позже издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера раскрыло подробности предстоящей свадьбы пары.

Источник заявил, что безопасность на свадьбе Селены Гомес будет первостепенной задачей, так как на мероприятие приглашено большое количество знаменитостей. Сообщалось, что пара думала о запрете мобильных телефонов на торжестве.