Что известно об Отем Дюральд Аркапоу

Впервые за историю премии "Оскар" статуэтку за операторскую работу забрала женщина и представитель этнического меньшинства. Ей стала Отем Дюральд Аркапоу, работавшая над фильмом "Грешники".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Награду оператору-постановщику на 98-й церемонии вручения премии Академии вручила Деми Мур. Ранее только три женщины-оператора удостаивались номинации в этой категории. Рассказываем, что о ней известно.

Во время торжественной речи Аркапоу упомянула своих предшественниц Эллен Курас и Рэйчел Моррисон, номинированных в той же категории, и поблагодарила жюри.

"Для меня большая честь быть здесь, и я очень хочу, чтобы все женщины в зале встали, потому что я чувствую, что не добилась бы этого без вас".

Отметим, что работа над "Грешниками" Райана Куглера также стала для Отем Дюральд Аркапоу первым "Оскаром" в ее карьере. Кстати, это не первое ее сотрудничество с режиссером. Ранее она участвовала в съемках блокбастера "Черная пантера: Ваканда навеки", также забравшего "Оскары". В обоих фильмах главные и второстепенные роли исполнили темнокожие актеры.

Отем Дюральд Аркапоу родилась в Окснарде, штат Калифорния. Как и Куглер, она выросла в местечке Bay Area, которое славится самобытной рэп-культурой. Ее мама филиппинка по происхождению, а папа креолец, то есть потомок освобожденных афроамериканцев с латиноамериканскими корнями. Любопытный факт в том, что ее отец выходец из Нового Орлеана и Миссисипи, где и происходит действие "Грешников". Даже тетя по отцовской линии смогла поучаствовать в съемках в качестве статистки. Аркапоу рассказывала The New York Times, что на личном опыте ощутила тяжесть повседневности своих предков во время съемок.

"Ты думаешь о своих предках и о том, что они чувствовали на этой земле"

Аркапоу призналась, что всегда хотела снимать подобные по глубине и масштабу фильмы, но "продать историю" продюсерам было не так просто.

"Мы не видели фильмов, снятых людьми, похожими на нас и в таком формате".

Куглер подчеркнул, что Дуральд Аркапау также стала первой женщиной, снявшей фильм в крупноформатном IMAX и Ultra Panavision 70, и большую часть времени она сама управляла 65-фунтовой камерой.

Также она сняла несколько эпизодов для сериала "Локи". Кроме того, Дюральд снимала музыкальные клипы для Рианны, Жанель Моне, Jonas Brothers, Arcade Fire и Haim.

Фолк-хоррор "Грешники" Райана Куглера стал рекордсменом по количеству номинаций - фильм был представлен в 16 категориях. В итоге картина ушла с четырьмя статуэтками: за лучший оригинальный сценарий, лучшую оригинальную музыку к фильму, лучшую операторскую работу и лучшую главную мужскую роль (Майкл Б. Джордан).